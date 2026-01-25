venti di guerra tra iran e usa e khamenei va nel bunker

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con il leader Khamenei che si rifugia nel bunker. Nel frattempo, a Gaza si cerca una soluzione pacifica, mentre Trump propone all’Italia un ruolo chiave nel dopo-conflitto. La situazione internazionale resta complessa, con rischi di escalation nelle relazioni tra le principali potenze e le zone di conflitto.

A Gaza si persegue la pace - e Trump offre all'Italia un ruolo di primo piano nel dopoguerra - mentre con l'Iran si prepara la guerra. Nel giorno in cui gli Stati Uniti chiedono al nostro Paese di aderire alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per la Striscia, con il ruolo di membro fondatore, cresce l'ipotesi di uno scontro militare imminente tra Washington e il regime di Teheran, al punto che la Guida Spirituale, l'ayatollah Ali Khamenei, "si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran", riferisce il sito di opposizione Iran International, mentre la portaerei americana Lincoln si sta avvicinando alla regione con cacciatorpediniere armati di Tomahawk, affiancati da jet da combattimento, aerei e navi da rifornimento e una nave comando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Khamenei nascosto in un bunker. Alta tensione Usa-IranSecondo fonti come Iran International, Ali Khamenei si troverebbe nascosto in un bunker sotterraneo a Teheran.

Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»Le recenti mosse militari degli Stati Uniti verso l’Iran e la presenza di figure di spicco come gli uomini di Trump in Israele indicano un aumento delle tensioni nella regione.

