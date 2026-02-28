Khamenei chi è l' uomo diventato ayatollah in una notte

Secondo fonti di stampa, la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stato ucciso durante raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran. I bombardamenti hanno distrutto la sua residenza, come riportato da Canale 12 e dal New York Times. Le operazioni militari avrebbero avuto luogo nei giorni scorsi, causando grande allarme nella capitale iraniana.

Teheran, 28 feb. (Adnkronos) - La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran e che, come confermato da Canale 12 e dal New York Times, hanno raso al suolo la sua residenza. The Times of Israel' riferisce che sarebbe stato recuperato il corpo poco dopo che il premier israeliano Benjamin Netnayahu ha affermato che c'erano "molti segnali" che indicano che "Khamenei sia morto". Data l'età e i problemi di salute che si sono susseguiti, più volte in passato erano circolate notizie - rivelatesi fake - che volevano Khamenei ricoverato in ospedale, a volte in punto di morte o che alimentavano speculazioni sul suo successore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

