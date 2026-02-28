Il club di Tenerife ha annunciato l'acquisto di Kenny Williams, un giocatore statunitense. Williams, che ha vinto il campionato NCAA con l'Università di North Carolina, si unisce alla squadra come nuovo acquisto. La società ha reso ufficiale il trasferimento tramite i canali ufficiali, confermando l'ingaggio del giocatore. La firma è stata comunicata recentemente e il giocatore si prepara a unirsi al team.

OFICIAL La Laguna Tenerife ficha a Kenny Williams?? https:t.coPom8dv5wE6?? El escolta estadounidense, campeón de la NCAA con @UNCBasketball, ha jugado en Israel y Grecia; y tiene experiencia en la @BasketballCL La Laguna Tenerife amplia le soluzioni nel backcourt con l’ingaggio di Kenny Williams, guardia esterna statunitense che porta in dote esperienza internazionale e concretezza offensiva. Campione NCAA con UNC, l’atleta arriva dopo un periodo di rilievo in Europa e si presenta come elemento capace di incidere sia nel gioco di squadra sia nelle transizioni. La firma di Kenny Williams rafforza il backcourt di La Laguna Tenerife, offrendo al club una guardia esterna con versatilità difensiva e capacità di allungare il campo dal perimetro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kenny Williams firma per il Tenerife: il acquisto

