San Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di Williams Wong, classe 2005, consolidando la propria strategia di investire sui giovani talenti. La firma ufficiale segna un passo importante nella costruzione della squadra per la stagione 2026, confermando l’impegno del club nel valorizzare i prospetti emergenti e seguire una linea sostenibile e orientata al futuro.

I campioni d’Italia in carica del San Marino Baseball proseguono nella costruzione della squadra del 2026 e lo fanno seguendo la linea verde e la voglia di mettere insieme tanti prospetti di valore. È ufficiale la firma di Williams Wong, classe 2005 di Settimo Torinese, già impegnato e più riprese con le rappresentative azzurre di categoria e nel 2025 in gara con l’Italia Under 23 all’Europeo in Repubblica Ceca. In quella occasione ha battuto 235 (417), con due punti battuti a casa. Wong, un interno che ha compiuto 20 anni lo scorso 12 ottobre, è un prospetto di grande avvenire che nelle ultime stagioni è stato impegnato in Summer League Dominicana (286 di media battuta nel 2023) e, nel 2025, in Arizona Complex League (2 fuoricampo e 14 punti battuti a casa), sempre sotto l’affiliazione dei Texas Rangers. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball serie A. San Marino ha scelto la linea verde: nuovo rinforzo. È ufficiale la firma del classe 2005 Williams Wong

Leggi anche: Juventus Next Gen, Deme rinnova con i bianconeri: ufficiale la firma fino al 2028 per l’esterno classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli

Leggi anche: Marco Palestra, l’esterno che ha incantato la Serie A: Juventus e Inter sul classe 2005

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mercato Serie A Gold, il San Marino annuncia Jhorjan Guevara; Jhorjan Guevara al San Marino Baseball; San Marino, arriva anche Martini; BASEBALL: Scatta la nuova stagione del San Marino, Ramos in panchina e tre nuovi acquisti | VIDEO.

Baseball, San Marino: ecco l’interno Wong - Il San Marino Baseball comunica di aver raggiunto un accordo con Williams Wong, interno di Settimo Torinese attualmente sotto contratto coi Texas ... corriereromagna.it