Kaymak | la crema dei nomadi turchi

Il kaymak, la crema tradizionale dei nomadi turchi, si forma lentamente sulla superficie del latte bollente, creando un disco ricco e cremoso. Questa specialità rappresenta un ingrediente e un simbolo della cultura pastorale di queste popolazioni, tramandata nel tempo. La preparazione richiede attenzione e pazienza, e il risultato è un prodotto che conserva il sapore autentico delle pratiche antiche.

Sulla superficie del latte bollente, lentamente, si forma un disco cremoso che cattura secoli di storia pastorale. Il kaymak è molto più di un semplice prodotto caseario: è un ponte tra l'Asia Centrale e il Mediterraneo, un tesoro gastronomico che attraversa culture e frontiere, portando con sé il sapore antico delle tradizioni nomadi turche. Il kaymak affonda le sue radici tra le tribù turche dell'Asia Centrale, dove l'allevamento e la lavorazione del latte rappresentavano la base dell'economia nomade. Il termine stesso deriva dal verbo turco "kaymak", che significa "fondere" o "modellare il metallo", un'evocazione poetica del processo di trasformazione che il latte subisce durante la preparazione.