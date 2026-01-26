Villaggio dei vip abusivo alla Scala dei Turchi annullata condanna per il costruttore

Terzo processo di appello per Gaetano Caristia, oggi ottantenne, presidente della società siracusana Co.Ma.Er che aveva realizzato il cosiddetto “Villaggio dei vip” nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e disposto un nuovo giudizio per verificare se ci sia stata una lottizzazione abusiva e se vada confermata la confisca dei terreni. Il progetto del Borgo, bloccato da anni dal sequestro, era stato ritenuto dalla procura in contrasto con i vincoli urbanistici e paesaggistici, per altezze fuori norma, sbancamenti e distanze dal mare non rispettate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Vasi distrutti a San Leone: nuova condanna per l’ex terrorista che imbrattò la Scala dei TurchiDomenico Quaranta, ex terrorista di Favara, è stato condannato per il danneggiamento della Scala dei Turchi, ma assolto per il danneggiamento di Punta Bianca.

Leggi anche: Bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi, torna l’appuntamento più folle e suggestivo delle feste

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tiggiano, villaggio abusivo «rivelato» grazie al droneTIGGIANO - Scattano i sigilli a un mega villaggio di «pajare fantasma» forse destinato a diventare un resort di lusso in pieno parco naturale.Siamo nell’area protetta «Otranto - Santa Maria di Leuca», ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Non si ferma all’alt dei carabinieri a Villaggio Mosè, 26enne bloccato e denunciato A finire nei guai è un ventiseienne agrigentino, denunciato a piede libero per essersi rifiutato di fare l’alcol test e per porto abusivo di arma... - facebook.com facebook