Villaggio dei vip abusivo alla Scala dei Turchi annullata condanna per il costruttore
Terzo processo di appello per Gaetano Caristia, oggi ottantenne, presidente della società siracusana Co.Ma.Er che aveva realizzato il cosiddetto “Villaggio dei vip” nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e disposto un nuovo giudizio per verificare se ci sia stata una lottizzazione abusiva e se vada confermata la confisca dei terreni. Il progetto del Borgo, bloccato da anni dal sequestro, era stato ritenuto dalla procura in contrasto con i vincoli urbanistici e paesaggistici, per altezze fuori norma, sbancamenti e distanze dal mare non rispettate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Vasi distrutti a San Leone: nuova condanna per l’ex terrorista che imbrattò la Scala dei TurchiDomenico Quaranta, ex terrorista di Favara, è stato condannato per il danneggiamento della Scala dei Turchi, ma assolto per il danneggiamento di Punta Bianca.
