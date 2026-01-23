Gli Aironi Bianchi sono una tribute band dedicata ai Nomadi, nata nell’ottobre 2008. Fondata da Francesco Samaritani, batterista del gruppo, l’ensemble si propone di riproporre fedelmente le canzoni della storica band italiana. Con la benedizione dei Nomadi, gli Aironi Bianchi si impegnano a mantenere vivo il patrimonio musicale di una delle realtà più significative della scena musicale italiana.

Sono nati nell’ottobre 2008 con l’obiettivo di fare una tribute band con tutte le canzoni dei Nomadi: gli " Aironi Bianchi ", gruppo fondato da Francesco Samaritani batterista. Oggi il gruppo è composto da: Fabio Montevecchi al basso, Nicola Melandri alla chitarra, Giulio Brazzini alle tastiere, Alessandro Samaritani voce e polistrumentista e Marco Fiorentini batterista. Il loro concerto al Palatombolone di Savignano sul Rubicone ha registrato il tutto esaurito con tanta gente costretta a seguire lo spettacolo in piedi. Gli Aironi Bianchi sono prodotti da Paolo Pasini di Cesena. Portavoce è Alessandro Samaritani, figlio del fondatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aironi Bianchi, tribute band con la benedizione dei Nomadi

Aironi Bianchi per Clips Rag & Rock La musica è condivisione, crescita e passione. Ed è proprio con questo spirito che la nostra band ha deciso di fare qualcosa di speciale: donare una batteria all’associazione culturale Clips Rag & Rock di Riolo Terme. U - facebook.com facebook