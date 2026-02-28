iran israele ha lanciato un attacco preventivo

Nella regione di Teheran e nelle aree circostanti, si sono udite esplosioni e si sono viste colonne di fumo, dopo un attacco preventivo condotto da Israele. L’evento ha coinvolto diverse zone in Iran, con segnali chiari di un’azione militare. Nessun dettaglio è stato comunicato sui danni o sulle conseguenze immediate dell’attacco.

In Iran, intorno a Teheran, ma non solo, si sono avvertite esplosioni e si sono alzate vere e proprie colonne di fumo in seguito ad un attacco preventivo di Israele. Poco dopo l’amministrazione Trump ha fatto sapere che l’attacco era coordinato. Sembra che lo stesso fosse stato preparato da molto tempo. “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti” Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando “lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese”. Le sirene risuonano in tutto il Paese mentre il Comando del Fronte Interno ha avvertito i civili di rimanere vicino ai rifugi antiaerei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'IranSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

Iran, Israele: “Abbiamo lanciato attacco preventivo”(Adnkronos) – Due colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran.

Iran, il capo dell'esercito minaccia: Retorica contro di noi, pronti ad attacco preventivo

Israele: «Attacco preventivo all’Iran». Anche gli Usa stanno attaccando, operazioni via terra e via mareIl ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Colpita anche l’area in cui si trova una residenza ... ilsole24ore.com

Israele attacca l’Iran: esplosioni a Teheran e in altre cittàIsraele ha attaccato Teheran e altre città. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che questa mattina ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’I ... editorialedomani.it

