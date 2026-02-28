Israele ha lanciato un attacco preventivo all' Iran

Sabato 28 febbraio Israele ha portato avanti un attacco contro l’Iran, mentre il ministro della Difesa ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. L’azione militare si è verificata in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle modalità dell’attacco. La notizia ha generato reazioni a livello internazionale senza che siano stati comunicati altri sviluppi.

Sabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese. Israel Katz ha dato l'annuncio mentre un denso fumo si alzava da un'esplosione nel centro di Teheran, la capitale dell'Iran. La televisione di Stato iraniana ha confermato l'esplosione, senza fornire ulteriori dettagli. Contemporaneamente, in tutto Israele sono suonate le sirene. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver emesso un “allarme preventivo per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili verso lo Stato di Israele”. L'attacco arriva mentre gli Stati Uniti hanno radunato una vasta flotta di aerei da combattimento e navi da guerra nella regione per cercare di fare pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran Leggi anche: Israele a Trump: Iran prepara attacco Iran avverte Usa e Israele: “Pronti a rispondere a qualsiasi attacco”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il monito del capo dell’esercito iraniano Un messaggio di ferma deterrenza è arrivato oggi da Amir Hatami, capo... Nuova Guerra in ARRIVO: ISRAELE e USA PRONTI AD UN ATTACCO VIGLIACCO ALL’IRAN Approfondimenti e contenuti su Israele. Temi più discussi: Dopo l’Iran è l’ora del Muro sunnita. Israele prende di mira la Turchia; Israele attacca campo profughi in Libano perchè ospitava base Hamas; Israele attacca il sud del Libano: uccisi 8 membri di Hezbollah; L'Onu a Gaza, una storia sbagliata (di N. Boffa). Israele: attacco preventivo all'IranIsraele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza ... rainews.it Iran, le ultime notizie in diretta | Israele attacca l'Iran: «Un'azione preventiva». Trump, «Teheran non deve arricchire l'uranio, insoddisfatto dai colloqui»: l'uso della ...Le notizia in diretta di sabato 28 febbraio sulla situazione in Iran e Medio. Washington sta valutando un intervento militare qualora i negoziati con l'Iran dovessero fallire ... corriere.it Israele, la Corte Suprema "congela" le restrizioni per le Ong: «Possono restare a Gaza» Accolta la petizione di 37 associazioni umanitarie che però denunciano: «Ci hanno già portati fuori, il governo di Netanyahu ha ancora molte possibilità per impedirci di la x.com ULTIM'ORA: L'operazione militare degli #Usa in #Iran potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. #Israele, "pronto" all'escalation iraniana: - #Italia, #Polonia, #Cina e #Canada esortano i loro cittadini a lasciare l'Iran. - La portaerei statunitense si avvicina a Isr - facebook.com facebook