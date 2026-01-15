D’Ambrosio elogia Chivu e il lavoro all’Inter | Sincero schietto e completo Mi piace anche in quest’altro aspetto Ecco cosa non fa la sua squadra
D’Ambrosio ha espresso apprezzamento per Chivu e il suo contributo all’Inter, sottolineando la sua sincerità, schiettezza e completezza nel lavoro. Le sue parole, rilasciate a Radio TV Serie A, evidenziano l’impatto positivo dell’ex difensore nerazzurro sulla squadra, evidenziando anche aspetti di gestione e atteggiamento che distinguono il suo operato. Un riconoscimento che riflette l’importanza di figure professionali dedite e sincere nel contesto sportivo.
Inter News 24 D’Ambrosio elogia Chivu e il suo lavoro all’Inter. Le parole dell’ex difensore nerazzurro ai microfoni di Radio TV Serie A sulla sua ex squadra. Nel corso dell’intervento a Radio TV Serie A, Danilo D’Ambrosio ha espresso parole di grande stima per Cristian Chivu, tracciando un profilo chiaro dell’allenatore nerazzurro. L’ex difensore ha evidenziato soprattutto la capacità di Chivu di essere diretto e coerente in una piazza esigente come l’Inter, sottolineando come alla comunicazione si accompagni un lavoro tattico solido e riconoscibile. PROFILO UMANO – «Sincero, schietto e completo». 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»
Leggi anche: Capuano elogia l’Inter: «Squadra forte, e Chivu non parla come Conte! Mi rifiuto di credere in quella cosa sul Napoli»
Norris elogia Piastri: “Diventerà campione del mondo” Le parole dell'inglese su Oscar e Verstappen - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.