D’Ambrosio elogia Chivu e il lavoro all’Inter | Sincero schietto e completo Mi piace anche in quest’altro aspetto Ecco cosa non fa la sua squadra

Da internews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

D’Ambrosio ha espresso apprezzamento per Chivu e il suo contributo all’Inter, sottolineando la sua sincerità, schiettezza e completezza nel lavoro. Le sue parole, rilasciate a Radio TV Serie A, evidenziano l’impatto positivo dell’ex difensore nerazzurro sulla squadra, evidenziando anche aspetti di gestione e atteggiamento che distinguono il suo operato. Un riconoscimento che riflette l’importanza di figure professionali dedite e sincere nel contesto sportivo.

Inter News 24 D’Ambrosio elogia Chivu e il suo lavoro all’Inter. Le parole dell’ex difensore nerazzurro ai microfoni di Radio TV Serie A sulla sua ex squadra. Nel corso dell’intervento a Radio TV Serie A, Danilo D’Ambrosio ha espresso parole di grande stima per Cristian Chivu, tracciando un profilo chiaro dell’allenatore nerazzurro. L’ex difensore ha evidenziato soprattutto la capacità di Chivu di essere diretto e coerente in una piazza esigente come l’Inter, sottolineando come alla comunicazione si accompagni un lavoro tattico solido e riconoscibile. PROFILO UMANO – «Sincero, schietto e completo». 🔗 Leggi su Internews24.com

d8217ambrosio elogia chivu e il lavoro all8217inter sincero schietto e completo mi piace anche in quest8217altro aspetto ecco cosa non fa la sua squadra

© Internews24.com - D’Ambrosio elogia Chivu e il lavoro all’Inter: «Sincero, schietto e completo. Mi piace anche in quest’altro aspetto. Ecco cosa non fa la sua squadra»

Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»

Leggi anche: Capuano elogia l’Inter: «Squadra forte, e Chivu non parla come Conte! Mi rifiuto di credere in quella cosa sul Napoli»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.