kalulu bastoni mai sentito ben vengano le nuove regole per il var

Il difensore della Juventus ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di Bastoni e ha espresso favore per le nuove regole sul VAR. Ha aggiunto che dopo la partita di Champions i sentimenti sono stati contrastanti, sottolineando l'importanza dell'impegno in vista della prossima sfida contro la Roma. La sua attenzione rimane sulla gara che si avvicina.

Il difensore della Juve: "Dopo la Champions sentimenti contrastanti, con la Roma gara molto importante". TORINO - A seguito dell'uscita di scena dalla Champions e alla vigilia dell'importante sfida di campionato, in trasferta, contro la Roma, Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dall'Allianz Stadium. Il difensore francese ha parlato di tutto, dai "sentimenti contrastanti vissuti dopo la recente gara di Champions", alla possibile conferma di Spalletti sulla panchina bianconera; dalle nuove regole per il Var decise dall'Ifab ("ben vengano") all'episodio con Bastoni ("mai sentito"). "Dopo la partita di Champions di mercoledì i sentimenti sono un po' un mix. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

