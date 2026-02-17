Open Var non è open | tiene spento il microfono di La Penna non si sente che si è detto col Var su Kalulu e Bastoni
Open Var non è davvero aperto. Durante la trasmissione, il microfono di La Penna rimane spento e non si sente cosa si dice sul caso Kalulu e Bastoni. La scelta di non ascoltare le comunicazioni tra arbitri e VAR sorprende, considerando che in passato questa rubrica ha mostrato dettagli più approfonditi. Questa volta, i telespettatori restano all’oscuro di alcune conversazioni chiave.
Come di consueto, Dazn ha pubblicato la rubrica Open Var dedicata all'analisi delle situazioni arbitrali più importanti del weekend calcistico. È intervenuto accanto della giornalista Federica Zille l'ex arbitro De Marco, che ha così parlato degli eventi di Inter-Juventus e di altre gare rilevanti della giornata appena trascorsa. Come accade spesso negli episodi non da protocollo, anche stavolta l'Aia ha deciso di non rendere pubblico il dialogo tra la Sala Var e La Penna durante la doppia ammonizione o comunque ha scelto di non condividere l'apertura del microfono di quell'istante di gioco. Evidentemente per salvaguardare La Penna da ulteriori polemiche.
Open Var non è open: tiene spento il microfono di La Penna, non si sente che si è detto col Var su KaluluOpen Var non è davvero aperto: durante l’ultima partita, il microfono di La Penna è rimasto spento e non si è ascoltato nulla delle conversazioni con il VAR su Kalulu.
Open VAR, De Marco: "Kalulu-Bastoni contatto lieve: ci poteva stare simulazione"Durante la partita tra Inter e Juventus, De Marco ha deciso di intervenire con il VAR a causa di un contatto tra Kalulu e Bastoni, che l'arbitro aveva lasciato passare.
Open Var su #Inter- #Juventus: - "Bastoni ci sta la simulazione, ma non è sanabile per Kalulu" - "Giusto il 1° giallo" - "Simulano in tanti e non c'è rispetto, andremo per la nostra strada" - Niente rigore su McKennie L'audio var: "Contatto laterale" x.com