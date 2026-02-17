Haitam Aleesami ha criticato duramente Bastoni per il fallo su Kalulu, accusandolo di essere scaltro, e ha chiesto di rivedere le regole sul VAR. Durante un’intervista, l’esterno del BodoGlimt ha spiegato che episodi come quello non devono passare inosservati e che il sistema di revisione delle immagini dovrebbe essere più preciso. Nel frattempo, lo scontro tra le due squadre si fa più acceso, alimentato dalle parole di Aleesami.

Il clima europeo tra Inter e BodoGlimt si surriscalda improvvisamente a causa delle dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Haitam Aleesami ai microfoni di Sky Sport. L’ex difensore del Palermo, oggi punto di forza della compagine norvegese, ha riaperto la ferita del caso Kalulu spostando il focus sull’astuzia tattica di Alessandro Bastoni. “Da sostenitore juventino fin dall’infanzia, l’episodio mi ha lasciato l’amaro in bocca”, ha confessato il calciatore, evidenziando come l’errore arbitrale sia una variabile del gioco, ma sottolineando la scaltrezza del difensore nerazzurro. L’analisi di Aleesami si è poi spostata sulla gestione del VAR e sull’opportunismo dei singoli in campo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Aleesami attacca: “Bastoni scaltro su Kalulu, il VAR va cambiato”

Cannavaro: "Var? Il protocollo va cambiato ora. E su Bastoni in Nazionale..."Fabio Cannavaro critica il Var dopo l'espulsione di Bastoni in Inter-Juve, sostenendo che il protocollo deve essere rivisto subito.

Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.