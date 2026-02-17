Bastoni ammette | Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo

Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata. Durante la conferenza stampa prima della partita contro il BodoGlimt, il difensore ha spiegato di aver accentuato la caduta e si è detto dispiaciuto per il modo in cui ha reagito. Bastoni ha parlato anche con il tecnico Cristian Chivu, che lo ha incoraggiato a mantenere la calma in campo.

Bastoni: “Ho sentito un contatto e ho accentuato. Dispiaciuto per il comportamento successivo”Alessandro Bastoni ha ammesso di aver reagito con intensità dopo aver sentito un contatto durante il derby d’Italia, dispiaciuto per il comportamento successivo.

Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter: «Ho sbagliato e lo ammetto. Ho sentito dire tante falsità, c’è una cosa che mi dispiace più di tutte»A causa di alcune voci false che circolano, Alessandro Bastoni ha deciso di parlare prima della partita contro il Bodo Glimt.

