Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve | Dopo quell’episodio ero molto nervoso Le scuse di Bastoni? Rispondo così

Kalulu ha parlato dell’espulsione subita durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che l’episodio lo aveva fatto arrabbiare molto. La frustrazione derivava dal momento in cui l’arbitro aveva estratto il cartellino rosso, lasciandolo in dieci uomini. Quando gli hanno chiesto delle scuse di Bastoni, il difensore ha risposto con parole dirette, senza mezzi termini. Durante l’intervista, ha raccontato come quell’errore abbia influito sul suo stato d’animo e sulla partita stessa.

Il 'caso Bastoni' in Parlamento, la politica si schiera dopo espulsione Kalulu in Inter-JuveIl 'caso Bastoni' ha scatenato reazioni politiche dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, causata dalla simulazione di Bastoni che ha portato al secondo giallo. Bastoni esulta dopo l'espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTOBastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l'arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus. Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; Espulsione Kalulu, Rocchi: Un errore ma Bastoni ha simulato per fregarci. Il disappunto di Elkann; Kalulu non ci sta: sfogo sui social dopo l'espulsione clamorosa. E Bastoni si 'nasconde'... Il retroscena di Mkhitaryan dopo l'espulsione di Kalulu: la frase nascosta col sorriso a FrattesiLa simulazione di Bastoni lascia di sasso anche la panchina nerazzurra: gioco di sguardi tra l'armeno e il centrocampista dopo aver visto il replay Inter-Juve, dopo le polemiche per la simulazione, parla il neroazzurro #Bastoni: "Ho accentuato la caduta, brutta la mia reazione successiva, mi dispiace". Poi parla delle #minacce di morte alla moglie via social. Calcio, Giudice sportivo Inter-Juve, una giornata a Kalulu