Girelli rinnova con la Juventus Women e passa in prestito al Bay FC | ora è anche ufficiale

L’attaccante della Juventus Women ha rinnovato il contratto con la squadra torinese e si è trasferita in prestito al Bay FC. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, confermando l'accordo tra le parti. La giocatrice proseguirà la sua esperienza in una nuova lega, mantenendo un legame con il club italiano durante questa stagione. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

