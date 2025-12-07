Gp di Abu Dhabi di F1 Norris conquista il terzo posto ma è campione del mondo Vince Verstappen e quarto Leclerc

Abu Dhabi, 7 dicembre 2025 – Lando Norris è campione del mondo 2025 di Formula 1. Il 26enne pilota britannico della McLaren oggi 7 dicembre conquista il titolo iridato, il primo della carriera, con il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. Max Verstappen, con la Red Bull, trionfa nell’ultima gara della stagione ma non riesce a confezionare il sorpasso iridato in extremis: 423 punti per Norris, 421 per Verstappen. L’olandese precede l’australiano Oscar Piastri, secondo sull’altra McLaren. Norris conquista la terza piazza, il risultato necessario per prendersi il titolo. Missione compiuta senza troppi patemi: il pilota McLaren vive l’unico momento complicato nel 24esimo giro, quando attacca e supera la Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

