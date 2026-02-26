Ex Milan Seedorf | McKennie? In lui rivedo me nei primi anni di carriera

Dopo la partita tra Juventus e Galatasaray, l’ex calciatore ha commentato la prova di Weston McKennie, affermando di vedere in lui le caratteristiche che aveva ai primi anni di carriera. Le sue parole si sono concentrate sulla crescita del giocatore e sulla sua capacità di adattarsi ai livelli più elevati. La discussione si è concentrata sul suo ruolo in campo e sulla sua evoluzione come centrocampista.

Nonostante l'incredibile rimonta iniziata dai bianconeri, la Juventus non è riuscita a passare i playoff di Champions League contro il Galatasaray: il 3-2 finale costringe comunque la 'Vecchia Signora' a lasciare il torneo più prestigioso d'Europa. Alla fine del match Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione di McKennie ai microfoni di Prime Video. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "In lui rivedo me nei miei primi anni di carriera. C'è tutto, intelligenza tattica e voglia di mettersi a disposizione, ma soprattutto un'ottima qualità in tutte e due le fasi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Seedorf: “McKennie? In lui rivedo me nei primi anni di carriera” McKennie, primi contatti con il Milan: si studia la proposta. Occhio a due fattoriMcKennie attualmente ha un contratto con la Juventus da 2,5 milioni di euro, ma è in scadenza a giugno 2026. Pio e Amedeo tornano in tv, uno show di tre serate per celebrare i primi 25 anni di carriera: "State tutti invitati"Torneranno presto in tv con un nuovo show, l'occasione per celebrare un importante anniversario.