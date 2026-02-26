Seedorf esalta McKennie | Ha tutto! In lui rivedo me dei primi anni di carriera
Seedorf ha espresso grande ammirazione per le qualità di McKennie, sottolineando come il centrocampista della Juventus possieda tutte le caratteristiche per emergere. Durante l'ultima partita, McKennie ha offerto un'altra prova convincente, contribuendo alla vittoria della squadra. L’ex calciatore ha commentato con entusiasmo le sue capacità e il potenziale che può esprimere nel corso della stagione.
Nonostante l'incredibile rimonta iniziata dai bianconeri, la Juventus non è riuscita a passare i playoff di Champions League contro il Galatasaray
