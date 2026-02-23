Juventus a che punto è il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario? I rischi e la possibile sanzione per il club bianconero Che cosa sta succedendo

La UEFA ha avviato un procedimento contro la Juventus per presunte irregolarità nel rispetto del Fair Play Finanziario, a causa di dubbi sulle spese sostenute durante le ultime sessioni di mercato. La questione riguarda soprattutto l’entità del deficit e le operazioni di bilancio del club. La dirigenza bianconera si difende affermando di aver rispettato le regole e di aver adottato strategie finanziarie trasparenti. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro della squadra.

Tutte le novità sul procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario per la Juventus. Vediamo che cosa sta succedendo. La Juve ha reso nota la relazione finanziaria semestrale relativa alla prima metà dell’esercizio 202526. Il documento evidenzia un calo dei ricavi, attestatisi a 260,6 milioni di euro, con una perdita contenuta di 2,5 milioni. Nonostante il segno meno, il club bianconero mostra segnali di tenuta rispetto ai rigidi parametri normativi imposti dai vertici calcistici. CONTINASSA JUVE LIVE Sul fronte interno, la società ha rispettato il parametro del Costo del Lavoro Allargato (CLA) previsto dalla FIGC. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconeroA ottobre 2025, la Juventus ha annunciato che i suoi bilanci sono stati sottoposti a verifica da parte della Uefa per il rispetto delle norme sul Fair Play finanziario.

Roma in bilancio: nuovo mercato oltre i 70 milioni, rischio sanzione Uefa per il fair play finanziarioLa Roma ha concluso il mercato invernale con un investimento da oltre 70 milioni di euro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Capello smonta il mercato Juve, Costacurta fa i nomi e Condò: Finita ogni illusione, su chi punti per il futuro?; Juve all’esame Inter, il Milan chiamato a difendere il primato: incroci chiave in Primavera 1; Errori, sfortuna ed episodi: alla Juventus di Spalletti mancano i risultati, bianconeri con gli stessi punti della passata stagione; Il piano della Juve sul mercato: punti fermi, cedibili ed elementi in bilico.

Ottolini, rinnovi e mercato Juve: Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamoTORINO - Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset e Sky Sport facendo il punto della situazione partendo dal mercato bianconero: Finito il mercato ... msn.com

La Juve crolla, Spalletti spiega: Siamo mancati dal punto di vista della personalità e del carattereSerata nera per la Juventus in Champions: 5-2 dal Galatasaray. Koopmeiners non basta, Spalletti ammette il crollo di personalità ... ilfattoquotidiano.it

Lo sport è il teatro della vita, contiene tutto, l'hybris scatenata e il fair play. Due facce, come le medaglie finite al collo di questi mirabili atleti olimpici ( L'Altramontagna ) - facebook.com facebook

Firenze, c'è la “partita applaudita” nel nome del fair play ma scoppia la rissa tra genitori x.com