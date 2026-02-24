Juve cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin

Perin potrebbe debuttare tra i pali contro il Galatasaray, dopo che Di Gregorio ha vissuto un periodo difficile. La Juventus valuta un cambio di portiere per tutelare il giovane e dare una chance al vice, considerando anche il rischio di una prestazione incerta di Di Gregorio. Questa decisione mira a rafforzare la difesa in vista della partita europea. La scelta dipende dall’andamento degli allenamenti e dalle valutazioni dello staff tecnico.

Luciano Spalletti riflette. L'errore di Di Gregorio nella partita contro il Como, che ha seguito quello contro l'Inter, e il preoccupante dato di 13 gol subiti al primo tiro in porta, ha aperto il caso del portiere per la sua Juve. E così, tra naturale turnover e volontà di proteggere il titolare nel periodo più difficile della sua carriera juventina, il tecnico bianconero valuta un cambio tra i pali per la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Per ora è solo una tentazione, ma comunque presente nella mente dell'ex ct azzurro. Nonostante il periodo difficile, Spalletti non ha mai puntato il dito contro Di Gregorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Galatasaray-Juve, carica Spalletti: “Non cambio la mia squadra per nessuna al mondo”Il tecnico Luciano Spalletti si mantiene fermo sulla sua decisione di non modificare la formazione per la sfida di stasera tra Galatasaray e Juventus, una partita che potrebbe segnare il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Mandas Juventus: è il principale indiziato a sostituire il partente Perin! Porte girevoli tra i pali, la situazione verso gennaioMandas Juventus si configura come possibile sostituto di Perin, in uscita dalla società.

Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions LeagueGalatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri ... juventusnews24.com

Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiereRibaltone in porta per la Juventus: Di Gregorio in bilico, gli obiettivi dei bianconeri per il ruolo di numero uno ... calciomercato.it

