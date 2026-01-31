Questa mattina a Bologna si gioca la partita tra la Primavera del Bologna e la Juve. Radu si sistema tra i pali, Contarini torna in campo dal primo minuto e Pugno guida l’attacco. Il calcio d’inizio è previsto tra poco, e i tifosi si preparano a seguire un match importante per la classifica.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Bologna Juve Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Bologna: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Baroncioni, Toroc, Markovic, Negri, Tomasevic, N’Diaye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bologna Juve Primavera LIVE: le formazioni ufficiali. Radu tra i pali, Contarini torna titolare e Pugno terminale offensivo

