joe hendry rivela il suo rimpianto per non aver affrontato john cena

Joe Hendry ha confessato di rimpiangere di non aver avuto il coraggio di sfidare John Cena. Il wrestler ha spiegato che, in passato, avrebbe voluto affrontarlo, ma non ha mai trovato l’occasione giusta. Ora, con Cena vicino al suo ritiro, Hendry si dice dispiaciuto di non aver provato. La sua riflessione ha fatto rumore tra i fan, che speravano in un match tra i due.

Nel contesto della WWE, la figura di Joe Hendry ha catturato l’attenzione dei fan come possibile avversario di John Cena nel suo Farewell Tour. Nonostante l’interesse pubblico e l’ingresso stabile di Hendry in NXT, la federazione ha scelto strade diverse per accompagnare l’addio di Cena, orientando le scelte verso altri intrecci artistici nello showbiz della compagnia. La platea aveva indicato Hendry, ex campione mondiale TNA, tra i potenziali sfidanti di Cena durante il suo percorso di commiato. Hendry, ora stabile in NXT, ha recentemente conquistato il titolo di campione, consolidando una posizione di rilievo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

