John Cena svela perché sorrideva nel momento di fine carriera | era la morte non il wrestling

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John Cena fa chiarezza con un paragone molto forte sul motivo del suo misterioso sorriso nel momento della sconfitta con Gunther che ha posto fine alla sua leggendaria carriera: era come un necrologio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

