John Cena svela perché sorrideva nel momento di fine carriera | era la morte non il wrestling
John Cena fa chiarezza con un paragone molto forte sul motivo del suo misterioso sorriso nel momento della sconfitta con Gunther che ha posto fine alla sua leggendaria carriera: era come un necrologio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il wrestling è fede: il ritiro nel wrestling e l’addio di John Cena
Leggi anche: Je’Von Evans vuole mettere fine alla leggenda: “Metterò fine alla carriera di John Cena”
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
L’ESULTANZA-TRIBUTO DEGLI EAGLES PER JOHN CENA Terzo quarto di Philadelphia Eagles- Washington Commanders. Siamo 14-10. Il quarterback di Washington, Marcus Mariota, lancia, il cornerback di Philadelphia Cooper DeJean intercetta. Poi tutta - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.