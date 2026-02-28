Jet | la biografia

I Jet sono una band formata a Dingley, Melbourne, in Australia, e hanno rapidamente ottenuto successo con il loro stile musicale energico. La loro formazione nasce in un contesto locale e nel tempo hanno pubblicato diversi album che hanno riscosso popolarità. La band è conosciuta per il loro sound distintivo e le performance dal vivo coinvolgenti.

MELBOURNE – Originari di Dingley, a Melbourne, in Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo la loro formazione nel 2001, vendendo oltre 6,5 milioni di album a livello globale e ottenendo quasi 10 certificazioni Platino in Australia e il Platino negli Stati Uniti e nel Regno Unito per il loro album di debutto del 2003, "Get Born". Dall'album sono stati estratti diversi singoli diventati classici come "Are You Gonna Be My Girl", "Rollover DJ" e "Look What You've Done", facendo guadagnare alla band 6 ARIA Awards nel 2004. Sia "Are You Gonna Be My Girl" sia "Cold Hard Bitch" hanno raggiunto la posizione numero 1 nelle classifiche US Modern Rock Singles, proiettando la band in cima ai cartelloni dei festival e delle classifiche di tutto il mondo.