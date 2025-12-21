Meduza | la biografia

MILANO – In soli due anni dalla formazione, avvenuta nel 2019, i Meduza sono diventati gli artisti italiani più ascoltati nella storia della musica mondiale, superando i 21 miliardi di stream complessivi. Hanno riportato la musica house nelle radio diurne di tutto il mondo, ottenendo un grandissimo riscontro. Il trio – composto dai musicisti, produttori e DJ Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani – ha pubblicato il suo primo singolo Piece of Your Heart nel 2019, un successo globale con oltre 950 milioni di stream. Da allora i MEDUZA hanno fornito la tela creativa a collaboratori del calibro di Ed Sheeran, Dermot Kennedy, Sam Tompkins, Florence Welch, John Legend, Hozier e Becky Hill. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

