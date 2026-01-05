I Sonohra sono il duo musicale formato dai fratelli Luca e Diego Fainello, originari di Verona. Dopo aver trascorso anni esibendosi nei locali, nel 2008 hanno vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo con il brano “L’amore”. Questa vittoria ha rappresentato un punto di svolta nella loro carriera, contribuendo a consolidare la loro presenza nel panorama musicale italiano e internazionale.

VERONA – I Sonohra sono Luca e Diego Fainello. Nati e cresciuti in una famiglia di musicisti, i due fratelli, dopo anni di gavetta nei locali, si aggiudicano nel 2008 la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano “L’amore”, che li porta alla ribalta internazionale: il videoclip ufficiale è il più visto in Europa nei primi 6 mesi dell’anno e oggi conta oltre 19 milioni di visualizzazioni. Il primo album “Liberi da sempre” è subito disco di platino superando le 100mila copie vendute, e il successo dei Sonohra dilaga, dall’America Latina al Giappone. Con 5 album di inediti all’attivo, tra il 2017 ed il 2018, creano sul loro canale Youtube il format #civico6 dove postano cover e loro brani riarrangiati in chiave acustica: la loro reinterpretazione di ‘Always’ di Bon Jovi, con quasi 9 milioni di visualizzazioni, è ad oggi la cover della canzone più visualizzata al mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sonohra: la biografia

Leggi anche: Meduza: la biografia

Leggi anche: Sergio Cammariere: la biografia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sonohra in Tour: biglietti, date concerti, scaletta e biografia - I biglietti del tour dei Sonohra si trovano in vendita su Ticketone e in tutti i punti autorizzati abituali. radiomusik.it

La biografia dei Sonohra - I fratelli veronesi Luca e Diego Fainello invitati fin da piccoli a seguire la strada della musica, grazie soprattutto all’ambiente in cui sono cresciuti, infatti il nonno violinista e la mamma ... notiziemusica.it

Biografia Sonohra - Vincitori della categoria "Giovani" del Festival di Sanremo del 2008 con il brano "L'Amore", il duo veronese composto dai fratelli, Luca e Diego Fainello, conquistano subito i loro fans con il talento ... rockit.it

Ciao 2026 Abbiamo fatto una chiamata ad un amico Torino 12/02/26 Hiroshima Mon Amour C’è una sorpresa per voi Biglietti in bio e stories #sonohra #videocall #viral #2000s #tour - facebook.com facebook