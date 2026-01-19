Ranking WTA 19 gennaio 2026 | Jasmine Paolini perde una posizione Elisabetta Cocciaretto ne guadagna 24!

L'aggiornamento del ranking WTA al 19 gennaio 2026 mostra un lieve calo per Jasmine Paolini, che perde una posizione, e un significativo progresso per Elisabetta Cocciaretto, salita di 24 posizioni. La classifica si prepara agli Australian Open con alcune variazioni nelle posizioni delle italiane, mentre Mirra Andreeva si avvicina alla top ten, scalzando Paolini dal settimo posto.

Il ranking WTA è stato aggiornato alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis: in top ten perde una posizione Jasmine Paolini, che viene scavalcata dalla russa Mirra Andreeva, la quale si issa al settimo posto a discapito dell’azzurra, ora ottava. L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, compie un gran balzo dopo la vittoria di Hobart: dalla posizione numero 80, infatti, l’italiana si issa fino al numero 56, guadagnando ben 24 posizioni. Resta appena fuori dalle 100, invece, Lucia Bronzetti, che scivola al numero 107 (-1). Tra le prime 200 del mondo ci sono anche Lucrezia Stefanini, stabile al 139° posto, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che guadagna 47 posizioni e si porta al numero 191 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un notevole progresso nel ranking WTA, passando dalla 80ª alla 71ª posizione. Partita dalle qualificazioni, ha raggiunto le semifinali nel torneo WTA 250 di Auckland, guadagnando 98 punti e circa nove posizioni. Questo risultato testimonia la sua crescita nel circuito e il potenziale di ulteriori miglioramenti in futuro. La giovane tennista italiana continua a confermare il suo talento a livello internazionale.

