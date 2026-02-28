Jabari Parker si è unito alla Joventut Badalona in una operazione che mira a rafforzare il roster internazionale della squadra. Jordi Marti ha spiegato i dettagli di questa operazione complessa, che offre nuove possibilità a Parker in un ambiente competitivo. La trattativa ha coinvolto diversi passaggi e ha portato all’ingaggio dell’atleta nel club spagnolo.

Una manovra mirata a rafforzare la dinamica del roster internazionale, capace di offrire nuove opportunità a un atleta di alto livello in contesto competitivo europeo. L’accordo di prestito è stato pensato per bilanciare le esigenze del giocatore, del club di partenza e di quello ospitante, in un quadro di gestione accurata delle transizioni e delle potenzialità future. Jabari Parker è approdato alla Joventut Badalona tramite un prestito temporaneo, lasciando temporaneamente il Partizan Belgrado. L’operazione è stata impostata per offrire condizioni vantaggiose a tutte le parti coinvolte. Il direttore sportivo della formazione catalana,... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jabari Parker alla Joventut Badalona: Jordi Marti racconta i retroscena di un'operazione complessa

Carrasco alla Juve? L’esterno belga vuole tornare in Europa: l’operazione è molto complessa. Cosa trapela sulla suggestione di mercatodi Redazione JuventusNews24Carrasco alla Juve? L’esterno vuole lasciare l’Arabia e giocare le coppe, tuttavia l’ingaggio monstre e i dubbi fisici...

Precipita in un canalone, complessa operazione di salvataggioOrvieto (Perugia), 1 febbraio 2026 – Complesso intervento del Soccorso alpino e speleologico Umbria e dei vigili del fuoco per soccorrere una persona...

Altri aggiornamenti su Jabari Parker.

Temi più discussi: Partizan, Jabari Parker passa in prestito alla Joventut Badalona; SPECIALE BM / PARTIZAN: RISOLTE LE SITUAZIONI DI JABARI PARKER E DYLAN OSETKOWSKI - DI MATTEO CAZZULANI; Basket rumors - Notizie di basket - Sportando; Colpaccio Joventut: arriva Jabari Parker? L'indiscrezione dalla Spagna.

Colpaccio Joventut: arriva Jabari Parker? L'indiscrezione dalla SpagnaLa Joventut Badalona sarebbe vicina a piazzare un colpo di mercato: Jabari Parker potrebbe infatti tornare presto in Spagna. Secondo quanto riportato da EFE, il club catalano ha ... pianetabasket.com

Jabari Parker è un giocatore della Joventut BadalonaL’ASISA Joventut ha messo a segno un colpo di grande impatto assicurandosi Jabari Parker, che arriva a Badalona in prestito dal Partizan Belgrado e resterà in verdinegro fino al 30 ... pianetabasket.com

UFFICIALE - Jabari Parker in prestito dal Partizan alla Joventut Badalona basketinside.com/europe-basketb… x.com

SPECIALE BM / PARTIZAN: RISOLTE LE SITUAZIONI DI JABARI PARKER E DYLAN OSETKOWSKI di #MATTEOCAZZULANI Il scioglie due nodi pesanti e rimette ordine nel in un momento chiave della stagione Tra - facebook.com facebook