precipita in un canalone complessa operazione di salvataggio

Un uomo è rimasto ferito questa mattina nella Forra di Prodo, a Orvieto, e si è reso necessario un intervento di soccorso complesso. Soccorritori del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno dovuto affrontare una difficile operazione di salvataggio, con il disperso che era precipitato in un canalone. La situazione è delicata, ma fortunatamente l’uomo è stato estratto e trasportato in ospedale.

Orvieto (Perugia), 1 febbraio 2026 – Complesso intervento del Soccorso alpino e speleologico Umbria e dei vigili del fuoco per soccorrere una persona infortunata all'interno della Forra di Prodo, nell'orvietano. L'allarme è partito dalla centrale regionale del 118. Il tecnico del Sasu lì presente ha immediatamente provveduto a individuare con precisione il punto in cui si trovava l'infortunato, fornendo le coordinate alle squadre operative che hanno raggiunto la frazione di Prodo, da dove si accede alla forra. Domenica nera sulle piste da sci. Raffica di incidenti all'Abetone Le squadre del Sasu, composte da tecnici specializzati nel soccorso in forra e da personale medico e sanitario, una volta raggiunto il paziente hanno prestato le prime cure, provvedendo all'immobilizzazione su barella specifica per le forre e al trasporto lungo un tratto caratterizzato da salti di roccia e cascate, fino a raggiungere una zona in cui le pareti della forra consentivano l'intervento aereo.

