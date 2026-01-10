Carrasco alla Juve? L’esterno belga vuole tornare in Europa | l’operazione è molto complessa Cosa trapela sulla suggestione di mercato

L'interesse di Yannick Carrasco per un ritorno in Europa e la possibilità di trasferirsi alla Juventus sono circolati nelle ultime settimane. Tuttavia, l'operazione presenta diverse difficoltà, tra cui l'alto ingaggio dell'esterno belga e preoccupazioni relative alla sua condizione fisica. La situazione rimane complessa e ancora in fase di valutazione, con vari aspetti da considerare da entrambe le parti.

Carrasco alla Juve? L’esterno vuole lasciare l’Arabia e giocare le coppe, tuttavia l’ingaggio monstre e i dubbi fisici complicano i piani di Comolli. Il mercato degli esterni offensivi continua a regalare suggestioni esotiche alla Juventus, con un nome di prestigio che torna prepotentemente di moda nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Yannick Ferreira Carrasco ha deciso di porre fine alla sua avventura in Medio Oriente dopo due stagioni e mezzo. Il 32enne belga considera ormai conclusa la sua esperienza all’ Al-Shabab e ha un obiettivo chiarissimo: tornare subito in Europa per vestire la maglia di un club che disputi le coppe continentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

