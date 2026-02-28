A Sanremo 2026, il rapper noto come J-Ax si presenta da solista con il brano Italia Starter Pack. La sua compagna, Elaina Coker, ex modella americana, ha avuto un ruolo importante nella sua vita, aiutandolo a superare le dipendenze. Durante la presentazione, J-Ax ha parlato del loro incontro e di come insieme abbiano cercato emozioni diverse dalla droga.

Qualcosa, però, è noto. Vedi l’incontro con l’ex modella americana, in un certo senso salvifico. «Avevo avuto un successo incredibile con Così com’è, nella fase di ascesa tutti ti amano», ha raccontato al Corriere della Sera. «Quando è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcol e nella cocaina. Sono diventato un drogato. E drogarsi è come chiedere un po’ di pace alla morte. Avevo 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo. Un cocktail, una botta. Facevo cose folli». E qui arriva Elaina. «Grazie a lei ne sono venuto fuori», ha rivelato J-Ax. «Ci siamo conosciuti a Milano, ad una cena, ho cominciato ad uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

J-Ax a Sanremo 2026 e la moglie Elaina Coker, che l'ha salvato e reso padre

Chi è Elaina Coker, la splendida moglie di J-Ax: «Siamo due sopravvissuti»Sin dai tempi degli Articolo 31, sul palco J-Ax è senza dubbio uno scavezzacollo.

Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker: l’amore, il percorso insieme, il figlio (e la canzone dedicata)Milano, 24 febbraio 2026 – In gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti.

