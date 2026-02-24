Chi è la moglie di J-Ax Elaina Coker | l’amore il percorso insieme il figlio e la canzone dedicata

Elaina Coker, moglie di J-Ax, ha condiviso foto del loro viaggio in montagna, mostrando il legame forte con il marito e il figlio. La coppia ha deciso di trascorrere le vacanze in una località alpina, dove hanno passato momenti di relax e divertimento. La presenza del figlio ha reso ancora più speciale questa fuga, che ha fatto da sfondo a un gesto affettuoso tra i genitori. La famiglia continua a vivere con semplicità e spontaneità.

Milano, 24 febbraio 2026 – In gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti. Il rapper milanese sale sul palco dell’Ariston da solista con il brano ‘Italia Starter Pack’. A fare il tifo per lui, tra gli altri, la moglie Elaina Coker e il figlio Nicolas. J-Ax (solista) a Sanremo 2026. Poi si presenta con la Ligera County Fam: chi fa parte del quintetto milanese Elaina Coker. Il matrimonio . Il percorso insieme. Il figlio Nicolas. Elaina Coker. Elaina Coker, classe 1977, è un’ex modella americana, di Miami. Arrivata in Italia, a Milano, per conquistare il mondo della moda, nel 2004 ha conosciuto J-Ax ad una cena di amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è J-Ax, dal nome vero alle origini, dalla moglie ai figli, dalla canzone portata a Sanremo 2026 come solista ai brani più famosiJ-Ax ha deciso di presentare la sua canzone a Sanremo 2026, causando grande interesse tra i fan.

Nicolò Zaniolo, chi è la moglie Sara Scaperotta: la storia d'amore (tra alti e bassi), la nascita del primo figlio e le nozze segreteNicolò Zaniolo e Sara Scaperotta si sono sposati in gran segreto, sorprendendo tutti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fabrizio De André, chi è la moglie Dori Ghezzi: l’amore travolgente, il rapimento e l’addio alla musica; Kaspar Capparoni ha una moglie bellissima: ex schedina. Ecco chi è che cosa fa oggi; Eric Dane, chi è l’ex moglie Rebecca Gayheart rimasta al suo fianco fino alla fine; Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e madre di suo figlio Matteo.

Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker: l’amore, il percorso insieme, il figlio (e la canzone dedicata)Il cantante milanese partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Punto fermo della sua vita è la donna che ha conosciuto più di 20 anni fa ... ilgiorno.it

Chi è Debora Pelamatti, la vulcanica moglie (e musa) di Max Pezzali: la storia d’amore da sogno che ha infranto la Regola dell’amicoSi conoscono praticamente da sempre. Anche se c’è voluto tempo per la svolta che ha dato speranza a tutti i friendzonati. Lei, laurea in Giurisprudenza, è sempre al fianco dell’anima degli 883. E in ... ilgiorno.it