Oltre 60 alunni dell' istituto Acerbo in viaggio in Europa grazie ai progetti formativi all' estero

Oltre 60 studenti dell'istituto Acerbo di Pescara stanno partecipando a programmi di scambio e formazione in Europa. Questa esperienza, consolidata da più di 20 anni, mira a favorire la crescita educativa e culturale di studenti, docenti e staff amministrativo, rafforzando le competenze e le relazioni internazionali dell'istituto.

Accreditato per il percorso progettuale "Cittadinanzattiva" nel settennio 2021-2027, l'istituto Acerbo continua a distinguersi per l'impegno nell'internazionalizzazione della formazione. Grazie ai programmi Erasmus+ ed Erasmus+ Vet, ai fondi del Pnrr e alla capacità organizzativa della referente, professoressa Marilia De Dominicis, sempre più studenti e studentesse hanno oggi la possibilità di vivere esperienze di studio e tirocinio all'estero, arricchendo il proprio percorso personale e professionale.

Sono disponibili quattro documenti relativi alla procedura di gara per l’individuazione di un’agenzia di viaggio incaricata del trasferimento di alunni e personale all’estero, ai sensi del DM 882025.

