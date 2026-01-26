Oltre 60 alunni dell' istituto Acerbo in viaggio in Europa grazie ai progetti formativi all' estero

Oltre 60 studenti dell'istituto Acerbo di Pescara stanno partecipando a programmi di scambio e formazione in Europa. Questa esperienza, consolidata da più di 20 anni, mira a favorire la crescita educativa e culturale di studenti, docenti e staff amministrativo, rafforzando le competenze e le relazioni internazionali dell'istituto.

Accreditato per il percorso progettuale “Cittadinanzattiva” nel settennio 2021-2027, l’istituto Acerbo continua a distinguersi per l’impegno nell’internazionalizzazione della formazione Come accade ormai da oltre 20 anni, l'istituto Tito Acerbo di Pescara punta alla formazizone internazionale dei propri alunni, del personale docente e amministrativo. Accreditato per il percorso progettuale “Cittadinanzattiva” nel settennio 2021-2027, l’istituto Acerbo continua a distinguersi per l’impegno nell’internazionalizzazione della formazione. Grazie ai programmi Erasmus+ ed Erasmus+ Vet, ai fondi del Pnrr e alla capacità organizzativa della referente, professoressa Marilia De Dominicis, sempre più studenti e studentesse hanno oggi la possibilità di vivere esperienze di studio e tirocinio all’estero, arricchendo il proprio percorso personale e professionale.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

