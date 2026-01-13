Istituto Pacioli al gelo A casa cinquecento alunni

L'Istituto Pacioli di Crema ha dovuto chiudere temporaneamente le sue aule a causa di problemi di riscaldamento. Circa 500 studenti di una trentina di classi sono stati invitati a tornare a casa, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. La scuola sta lavorando per ripristinare al più presto le condizioni di comfort e riprendere le attività normali.

Istituto Pacioli di Crema con aule al freddo ieri mattina e gli studenti di una trentina di classi sono stati rimandati a casa. "Si è verificato un problema allo scambiatore di calore – ha riferito il dirigente scolastico Fausto Castronovo – per cui la scuola al rientro dopo il weekend era al freddo e abbiamo dovuto sospendere le lezioni per circa cinquecento studenti. I tecnici mi hanno riferito che sperano di risolvere il problema entro oggi (ieri per chi legge, ndr)". Problemi anche a Capralba dove, ieri mattina, il blocco del riscaldamento alle scuole elementari e medie (140 alunni in totale), ha lasciato le aule al freddo per un'ora.

Crema, istituto Pacioli. Riscaldamento rotto, sospese le lezioni. Operai al lavoro per ripristinare l'impianto x.com

