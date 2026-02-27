L’eco di una storia necessaria | Avellino celebra la nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

A Avellino si è tenuta una cerimonia per celebrare la nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un evento che ha richiamato la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Durante la giornata sono stati ricordati i valori e il ruolo di questa figura, simbolo di intervento e protezione in situazioni di emergenza. La celebrazione ha sottolineato l’importanza di questo corpo per la sicurezza pubblica.

C'è un'immagine che appartiene alla memoria collettiva di questo Paese, un'icona che resiste al logorio dei decenni e delle stagioni: è l'uomo che, nel momento del pericolo, muove i propri passi laddove gli altri fuggono.Stamattina, nella cornice solenne del Conservatorio "Domenico Cimarosa" di.