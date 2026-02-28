Questa mattina Israele ha condotto un attacco preventivo contro un’area nei pressi degli uffici della Guida Suprema a Teheran, segnando un’ulteriore escalation delle tensioni in Medio Oriente. L’attacco ha causato danni alla zona colpita e ha suscitato reazioni di preoccupazione nella regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali israeliane, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate.

Brusca escalation della tensione in Medio Oriente. Questa mattina è scattato un attacco preventivo da Israele contro l'Iran,colpita un’area nei pressi degli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei a Teheran. Poco dopo, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato che lo Stato ebraico ha avviato un’operazione preventiva per "rimuovere le minacce" provenienti da Teheran. Katz ha avvertito che sono attese ritorsioni iraniane, con possibili attacchi missilistici e tramite droni contro territorio e popolazione civile israeliani. In seguito, il ministro ha firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza sul fronte interno in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Israele, scatta l'attacco all'Iran: "Azione preventiva". Trema Khamenei

Esercitazione missilistica o attacco a sorpresa? In Israele scatta la paura per le mosse dell'IranFunzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l'amministrazione americana di Donald Trump che un'esercitazione missilistica avviata dall'Iran...

Iran, i piani d’intervento di Trump: «Usa e Israele vogliono uccidere Khamenei»Dall’inizio delle proteste aumentano i voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che starebbe offre ndo alla dirigenza iraniana sostegno...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Israele bombarda l’Iran, iniziato l’attacco: sentite esplosioni a Teheran. Le notizie in direttaLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese ... lastampa.it

Iran, esplosioni a Teheran. «Attacco di Israele». Tel Aviv dichiara stato di emergenza immediatoIsraele afferma di aver lanciato un attacco preventivo contro l'Iran, ha affermato il suo ministro della Difesa. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, alcuni testimoni a Teheran hanno ... leggo.it