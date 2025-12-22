Esercitazione missilistica o attacco a sorpresa? In Israele scatta la paura per le mosse dell' Iran

Funzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l'amministrazione americana di Donald Trump che un'esercitazione missilistica avviata dall'Iran potrebbe costituire un'attività preparatoria per un possibile attacco contro Israele. Lo hanno riferito tre fonti israeliane e statunitensi citate da Axios. Secondo fonti israeliane, le informazioni raccolte indicano per ora solo movimenti di forze in Iran, ma la soglia di tolleranza al rischio delle Forze di difesa israeliane (Idf) è oggi molto più bassa rispetto al passato, a due anni dall'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre 2023. "Le probabilità di un attacco iraniano sono inferiori al 50%, ma nessuno è disposto a correre il rischio e liquidare tutto come una semplice esercitazione", ha affermato una fonte israeliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

