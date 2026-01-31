Iran avverte Usa e Israele | Pronti a rispondere a qualsiasi attacco

L’Iran avverte Stati Uniti e Israele di essere pronti a rispondere a qualsiasi attacco. Amir Hatami, capo dell’esercito iraniano, ha lanciato un messaggio chiaro: Teheran non permetterà mosse aggressive senza ricevere una risposta. La tensione tra i paesi si fa ancora più alta dopo le parole di Hatami, che mette in guardia le potenze occidentali e israeliane.

Un messaggio di ferma deterrenza è arrivato oggi da Amir Hatami, capo dell'esercito di Iran, che ha messo in guardia Stati Uniti e Israele da qualsiasi azione militare. Secondo Hatami, "un errore del nemico metterebbe a rischio la sua sicurezza, quella della regione e quella del regime sionista", sottolineando che le forze armate iraniane sono pienamente operative e pronte sul piano difensivo e militare. Le dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia IRNA. Nucleare e proteste al centro delle tensioni. Nel suo intervento, Hatami ha ribadito che la scienza e la tecnologia nucleare iraniana non possono essere cancellate, nemmeno colpendo scienziati o figure chiave del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Le tensioni in Iran continuano a evolversi, con fonti che segnalano una possibile risposta decisa a Israele e agli Stati Uniti.

In Iran, le tensioni crescono in un contesto segnato da violenze e perdite umane, con una stima di almeno 12.

