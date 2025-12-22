Israele a Trump | Iran prepara attacco

2.33 Funzionari israeliani hanno allertato l'amministrazione Trump nel weekend su un'esercitazione missilistica delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, possibile preludio a un attacco. Lo riportano tre fonti a Axios:l'intelligence rilevò analoghi movimenti di missili sei settimane fa, senza esito offensivo. "Le probabilità sono meno del 50%, ma nessuno vuole rischiare", spiega una fonte israeliana. Gerusalemme mantiene alta vigilanza post 7 ottobre 2023, con briefing in programma a Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran Leggi anche: Venezuela nel mirino Usa, Trump: "Non attacco". Maduro chiede aiuto a Cina, Russia e Iran La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gaza, a Doha vertice decisivo. Trump: Valutiamo se Israele viola accordo; Israele prepara l’occupazione permanente della Striscia di Gaza; Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Wsj: «Hotel di lusso in piano Kushner-Witkoff per ricostruzione Gaza»; Che succede negli Stati Uniti? Un importante scienziato nucleare è stato ucciso non lontano dalla Brown University. Israele dà la colpa all'Iran, ma cosa c'è che non torna?. 'Israele prepara visita Trump se l'accordo va in porto' - Israele si sta preparando alla possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivi nel Paese nel caso venga firmato un accordo per la liberazione degli ... notizie.tiscali.it Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran - Nbc riferisce che a Tel Aviv c'è preoccupazione per la ricostruzione dei programmi missilistici balistici e nucleari di Teheran ... msn.com

«Israele pronto a colpire l'Iran: Trump lo ha fermato» - Israele ha pianificato di colpire i siti nucleari iraniani già il mese prossimo, ma nelle ultime settimane è stato fermato da Donald Trump, che preferisce negoziare un accordo con Teheran per limitare ... avvenire.it

L'Iran prepara una guerra su quattro fronti - Analisi completa

