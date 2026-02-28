Iran Israele | Abbiamo lanciato attacco preventivo

Due colonne di fumo nero si sono sollevate nel cielo di Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia Afp. L'attacco è stato annunciato come preventivo e coinvolge le forze israeliane. La notizia è stata diffusa in un momento di crescente tensione tra Iran e Israele, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'operazione o sulle eventuali conseguenze immediate.

(Adnkronos) – Due colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran. Lo riferisce l'agenzia Afp. "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele", ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, come riporta il Times of Israel.