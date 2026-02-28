Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che Israele ha condotto un attacco preventivo contro l’Iran, con l’obiettivo di eliminare le minacce percepite allo Stato. L’azione è stata comunicata come una risposta diretta alle tensioni tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla natura dell’attacco o sui bersagli colpiti.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”. Di conseguenza, ha aggiunto, “si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro”. In conformità con la sua autorità ai sensi della Legge sulla Difesa Civile, il Ministro della Difesa israeliano Katz “ha ora firmato un’ordinanza speciale in base alla quale verrà imposto uno stato di di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele”, ha comunicato il dicastero. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele e Usa attaccano l’Iran

Leggi anche: USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerra

Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane”“Morte a Khamenei” e “lunga vita allo Scià“, sono gli slogan che risuonano per le strade infuocate dell’Iran, dove il popolo non si ferma neppure...

USA e Israele attaccano l'Iran. E ora

Una selezione di notizie su Israele.

Temi più discussi: Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Israele e Usa attaccano l’Iran; Usa e Israele attaccano l’Iran. Forti esplosioni a Teheran.

USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerraGli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. fanpage.it

Israele attacca l’Iran, media: Operazione congiunta con Usa. Mossad: Riporteremo il Paese ai giorni gloriosi – La direttaTehera, Iran, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Vahid Salemi) Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. msn.com

Iran, esplosioni a Teheran. «Attacco di Israele». Tel Aviv dichiara stato di emergenza immediato - facebook.com facebook

#Israele, scatta l'attacco all' #Iran: "Azione preventiva". Trema #Khamenei x.com