Israele e Usa attaccano l’Iran le foto dei raid

Israele e Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran. Israele ha dichiarato che si tratta di un’azione preventiva, mentre il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video in cui afferma che l’obiettivo è eliminare le minacce del regime. Sono state diffuse anche foto dei raid, che mostrano i danni causati dagli attacchi.

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. Lo Stato ebraico ha parlato di un’offensiva preventiva mentre il presidente Usa in un video pubblicato sui social ha affermato che “l’obiettivo è eliminare le minacce del regime”. Non si è fatta attendere la replica di Teheran che ha promesso una “risposta schiacciante”. Secondo i media dello Stato ebraico il palazzo guida suprema iraniana Ali Khamenei è stato completamente distrutto, eppure al momento non si sa dove si trovi l’ayatollah che non è apparso in pubblico nei giorni scorsi e non è stato visto subito dopo i raid. Inoltre funzionari di Tel Aviv ritengono che il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano, il generale Mohammad Pakpour, e il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh siano stati uccisi negli attacchi di questa mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l'attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran.

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana. lastampa.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

