Venerdì ad Istanbul si incontrano Witkoff e Araghchi per cercare di evitare una crisi tra Iran e Stati Uniti. L’inviato americano e il ministro degli Esteri iraniano si siederanno allo stesso tavolo, sperando di trovare un accordo che possa scongiurare un possibile scontro armato. La tensione tra i due paesi resta alta e tutti gli occhi sono puntati su questo incontro.

Lo riporta il sito di informazione Axios, il quale cita a sostegno dell’affermazione due fonti a conoscenza dei recenti sviluppi. Una terza fonte, aggiornata sui preparativi, ha fatto trapelare che l’incontro in programma venerdì rappresenterebbe sicuramente “lo scenario migliore”, precisando però che, finché non si verificherà effettivamente, nulla può essere dato per definitivo. Si tratterebbe inoltre del primo incontro tra funzionari statunitensi e iraniani dal fallimento dei negoziati e dalla guerra di 12 giorni dello scorso giugno. Il colloquio, sottolinea Axios, è il risultato degli sforzi diplomatici portati avanti da Turchia, Egitto e Qatar negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran-Usa, si cerca l'intesa per evitare una escalation: venerdì Witkoff incontra Araghchi

