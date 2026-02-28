Usa e Israele attaccano l' Iran il pugno di Trump sugli ayatollah | Distruggeremo il regime

Usa e Israele hanno lanciato attacchi contro l’Iran, con il governo statunitense che ha annunciato di voler distruggere il regime degli ayatollah. Le operazioni militari sono state condotte nelle ultime ore e rappresentano un incremento significativo nelle tensioni tra le nazioni coinvolte. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche degli attacchi o sulle eventuali conseguenze immediate è stato reso noto.

In una svolta repentina e di enorme portata geopolitica, lo Stato di Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio attacco preventivo contro la Repubblica Islamica dell'Iran, concentrando i raid sulla capitale Teheran in quello che può essere definito il più grave scontro militare diretto tra le due potenze negli ultimi anni. Nelle prime ore del mattino, almeno tre esplosioni sono state segnalate nel centro di Teheran, con colonne di fumo nero che si sono levate dal cielo della città. I raid erano diretti verso obiettivi altamente strategici, tra cui il Ministero dell'Intelligence, il Ministero della Difesa, l'Ufficio della Guida Suprema, l'Agenzia iraniana per l'Energia Atomica, oltre a strutture vicine al palazzo presidenziale e al Consiglio supremo di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di TrumpMentre in Iran proseguono le proteste contro il regime, arrivate ormai al quarantaquattresimo giorno consecutivo, ad almeno 3.

Proteste antigovernative in Iran, Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia: “L’Ayatollah potrebbe lasciare”Il regime teocratico iraniano ha accusato Usa e Israele di fomentare la folla con agenti provocatori parlando di morti e arresti dopo le proteste.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerraGli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. fanpage.it

Israele attacca l’Iran, media: Operazione congiunta con Usa. Mossad: Riporteremo il Paese ai giorni gloriosi – La direttaTehera, Iran, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Vahid Salemi) Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. msn.com

