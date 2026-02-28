Israele e Usa attaccano l' Iran allarme in tutto il Golfo Il regime | Risposta schiacciante Missile su una scuola | 85 morti

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran, provocando un allarme diffuso nella regione del Golfo. Il regime iraniano ha dichiarato che risponderà con forza. Durante l’attacco, un missile ha colpito una scuola, causando 85 vittime. Israele ha definito l’operazione come un’azione preventiva per eliminare le minacce percepite dallo Stato.

Un «attacco preventivo» per «rimuovere le minacce allo Stato». Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran «non avrà il nucleare», le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una «morte certa». Operazione conclusa L'operazione è stata conclusa, come dichiara l'esercito israeliano: «Poco fa, l’Idf ha completato un ampio attacco contro i sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano», ha dichiarato l’esercito. «Uno degli attacchi era diretto contro un avanzato sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell’Iran occidentale». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Il regime: "Risposta schiacciante". Missile su una scuola: 85 morti Leggi anche: Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Il regime: "Risposta schiacciante". Missile su una scuola: 40 morti Leggi anche: Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Trump: "Teheran non avrà il nucleare". Il regime: "Risposta schiacciante" Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste Una selezione di notizie su Israele. Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran. Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Sms ad abitanti Teheran: lasciate la cittàTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diventate virali in poche ore - facebook.com facebook Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diffuse sui social. x.com