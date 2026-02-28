Israele e Usa attaccano l' Iran allarme in tutto il Golfo Il regime | Risposta schiacciante Missile su una scuola | 40 morti

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran, provocando allarme tra i paesi del Golfo. Il regime iraniano ha annunciato che risponderà “schiacciando” gli aggressori. Durante l’operazione, un missile ha colpito una scuola, causando la morte di 40 persone. Israele ha definito l’azione come un «attacco preventivo» volto a eliminare le minacce percepite allo Stato.

Un «attacco preventivo» per «rimuovere le minacce allo Stato». Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran «non avrà il nucleare», le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una «morte certa». Operazione conclusa L'operazione è stata conclusa, come dichiara l'esercito israeliano: «Poco fa, l’Idf ha completato un ampio attacco contro i sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano», ha dichiarato l’esercito. «Uno degli attacchi era diretto contro un avanzato sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell’Iran occidentale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

Israele e Usa attaccano l’Iran: Khamenei probabilmente morto. Ma il ministro degli Esteri: Per quanto ne so è vivoPer quanto ne sappia, la guida suprema iraniana Ali Khamenei è ancora vivo. Lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un’intervista concessa a Nbc News. Il ha riferito ch ... ilfattoquotidiano.it

Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano: secondo fonti internazionali, la Guida Suprema Ali Khamenei sarebbe probabilmente morta nel corso dell’operazione. I raid hanno colpito centinaia di obiettivi strategici e causato la morte di nu - facebook.com facebook

#NEWS - #Israele e #Usa attaccano l' #Iran. #Teheran risponde, allarme nel Golfo. #Emirati: 'Una vittima ad #AbuDhabi' Esplosioni a Teheran e in altre città. Sirene d'allarme a #Gerusalemme. #Katz: 'Si temono risposte con missili e droni'. #Trump alle Guar x.com