L’Iran avverte gli Stati Uniti: se dovessero attaccare, la risposta sarà senza precedenti. Teheran dice di essere pronto a reagire in modo deciso, senza mezzi termini. La minaccia arriva direttamente all’ONU, in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di Teheran alle Nazioni Unite. L’Iran ha lanciato un avvertimento netto: in caso di un attacco statunitense, la risposta sarà “come mai prima d’ora”. A comunicarlo è stata la missione iraniana presso le Nazioni Unite, reagendo alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Nelle ultime ore, Trump ha ribadito di auspicare un rapido ritorno dell’Iran al tavolo dei negoziati, sottolineando però che “il tempo stringe”. Il presidente Usa ha inoltre avvertito che un eventuale nuovo intervento militare sarebbe molto più duro rispetto a quello avvenuto nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran all’ONU: “Risposta senza precedenti se gli Stati Uniti attaccano”

Approfondimenti su Iran ONU

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso urgente per i cittadini italiani in Iran, raccomandando di lasciare il paese immediatamente.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un'operazione militare in Venezuela, confermando l'arresto del presidente Nicolás Maduro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

Ultime notizie su Iran ONU

Argomenti discussi: IRAN - Sessione speciale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite; Ex funzionario Onu: proteste in Iran rivelano indebolimento regime, ma il crollo non è garantito; Gaza, Board of Peace: Trump conferma ok di Putin. Meloni in forse, Netanyahu dice sì; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici.

Iran: «Reagiremo come mai prima d'ora in caso di attacco Usa». Trump: accordo su nucleare o gravi ripercussioniL'Iran reagirà «come mai prima d'ora» in caso di attacco americano. Lo fa sapere la missione di Teheran all'Onu. Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di «sperare che l'Iran si ... leggo.it

Iran, all’Onu i dissidenti Alinejad e Batebi Agite, basta riunioniESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riunito giovedì pomeriggio d’urgenza sulla repressione delle proteste in ... ticinonotizie.it

Un portavoce del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, ha affermato che gli agenti dell'Homeland Security Investigations (HSI), una divisione dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement), che si occupa di criminalità transnazionale, sarann - facebook.com facebook

Una lezione soprattutto alla sinistra, troppo impegnata ad attaccare gli Stati Uniti e a non dire parole chiare di condanna contro il sanguinario regime degli ayatollah iraniani. Noi siamo convintamente accanto ad Antonio Tajani, per il popolo iraniano. x.com