Israele colpisce l’Iran attacco preventivo | interviene anche Usa

Israele ha condotto un attacco preventivo contro obiettivi in Iran, con l’intervento anche degli Stati Uniti. L’operazione, annunciata con poche parole, ha coinvolto azioni militari specifiche nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale ha fornito dettagli aggiuntivi, ma la notizia ha subito attirato l’attenzione internazionale. La mossa ha avuto ripercussioni immediate sulla situazione geopolitica del Medio Oriente.

Un attacco preventivo annunciato in poche righe, ma capace di cambiare l’equilibrio dell’intero Medio Oriente. Nella mattinata del 28 febbraio, secondo quanto riportato da Reuters citando il ministro della Difesa israeliano, Israele ha lanciato un’azione militare contro l’Iran. Nella capitale Teheran sono state udite diverse esplosioni, mentre le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare in varie aree del Paese. Poche parole ufficiali, ma un messaggio chiarissimo: lo scenario regionale è entrato in una nuova fase di tensione aperta. Le prime informazioni restano frammentarie. Non è ancora chiaro quali siano stati i bersagli colpiti, né se l’operazione abbia riguardato siti militari, infrastrutture strategiche o strutture legate al programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo contro l’Iran. Trump: Massiccia operazione contro una dittatura malvagiaIsraele rivendica l'attacco in Iran. Esplosioni sono state udite nel centro di Teheran, con fumo che è stato visto alzarsi in cielo ... dire.it

L’attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l’IranIl ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha parlato di «attacco preventivo». In Israele è stato dichiarato lo stato d’emergenza, sono stati sospesi i voli civili e hanno suonato le sirene di ... ilpost.it

Reuters riporta che Israele ha «lanciato un attacco preventivo contro l'Iran». come annuncia il ministro della Difesa israeliano. Sono state udite esplosioni nella capitale Teheran. - facebook.com facebook