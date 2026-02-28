Israele ha condotto un attacco contro l’Iran, con almeno tre esplosioni segnalate a Teheran, secondo quanto riportato da Al Jazeera. Fonti indicano che l’operazione sarebbe stata coordinata con gli Stati Uniti, mentre il Mossad ha dichiarato l’intenzione di riportare il Paese ai giorni gloriosi. La notizia ha generato molte reazioni nella regione.

Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. Secondo quanto riporta Al Jazeera almeno tre esplosioni sono state registrate su Teheran. Il ministro della difesa di Tel Aviv Israel Katz ha affermato che si tratta di un’offensiva “preventiva” “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele” e ha dichiarato lo Stato di emergenza in tutto il Paese. Secondo il canale israeliano Channel 12 si tratterebbe di un’ operazione congiunta tra Usa e Stato ebraico. Israele attacca l'Iran: tutte le news in diretta Inizio diretta: 280226 07:00 Fine diretta: 280226 23:00 08:06 280226 Mossad scrive ad iraniani: "Riporteremo il Paese ai giorni gloriosi" Il Mossad, il servizio segreto israeliano, ha scritto un messaggio in lingua persiana sul suo canale Telegram dove invita la popolazione a “riportare l’Iran ai suoi giorni gloriosi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele attacca l’Iran, media: “Operazione congiunta con Usa”. Mossad: “Riporteremo il Paese ai giorni gloriosi” – La diretta

Israele: "Attacco Usa all'Iran in pochi giorni". E Teheran attacca: "Pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue"Anche il Regno Unito è pronto a seguire l'Europa sulla messa al bando dei Guardiani della Rivoluzione.

Leggi anche: Iran, la Cina ai concittadini: “Lasciate subito il paese”. Usa: “Via il personale non essenziale dall’ambasciata in Israele

Altri aggiornamenti su Israele attacca.

Temi più discussi: Israele ha attaccato l’Iran; Iran, dubbi Usa e pressing su Trump: perché l'attacco è un rischio per Washington; ISRAELE – Netanyahu: Se Iran attacca, risposta che non può nemmeno immaginare - Moked; Venti di guerra spirano sull’Iran.

Usa e Israele bombardano l'Iran: esplosioni a Teheran. Colpiti obiettivi vicini uffici KhameneiLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it

È iniziata la guerra all'Iran. Israele annuncia «l'attacco preventivo»Due colonne di fumo nero a Teheran e le parole del ministro della Difesa israeliano, Katz: dobbiamo rimuovere le minacce al nostro Stato ... avvenire.it

Israele ha lanciato un "attacco preventivo" contro l'Iran per "rimuovere le minacce nei suoi confronti". Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando "lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese". Uno degli obiettivi dell'operazione in Iran - facebook.com facebook

Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran x.com